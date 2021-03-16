В Одесской областной больнице откроют «ковидное» отделение

В областном департаменте здравоохранения хотят создать дополнительные места для «ковидных» больных. Такую просьбу направили в Министерство здравоохранения.

Как сообщают в пресс-службе облздрава, специализированный стационар планируют развернуть на базе областной больницы.

«Таким образом, регион получит еще 70 мест, а больница войдет в перечень областных больниц «первой волны». Все дополнительные койки будут обеспечены централизованной подачей кислорода, плюс ко всему больница получит 10 аппаратов ИВЛ и оснащенную палату интенсивной терапии», – говорят в ведомстве.

Как предполагают специалисты, пока этого резерва будет достаточно. Но если эпидситуация ухудшится, то оказывать помощь пациентам с COVID-19 будут и в других больницах. План по увеличению количества коек уже разработан.

Как сообщалось ранее, на утро вторника 16 марта, в Одесской области подтвердили 728 новых случаев COVID-19. Всего на сегодня в регионе коронавирсус выявили у 10 133 человек.

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