Новости Одессы и Одесской области

В Одесской областной больнице откроют «ковидное» отделение

В Одесской областной больнице откроют «ковидное» отделение

В областном департаменте здравоохранения хотят создать дополнительные места для «ковидных» больных. Такую просьбу направили в Министерство здравоохранения.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как сообщают в пресс-службе облздрава, специализированный стационар планируют развернуть на базе областной больницы.

«Таким образом, регион получит еще 70 мест, а больница войдет в перечень областных больниц «первой волны». Все дополнительные койки будут обеспечены централизованной подачей кислорода, плюс ко всему больница получит 10 аппаратов ИВЛ и оснащенную палату интенсивной терапии», – говорят в ведомстве.

Как предполагают специалисты, пока этого резерва будет достаточно. Но если эпидситуация ухудшится, то оказывать помощь пациентам с COVID-19 будут и в других больницах. План по увеличению количества коек уже разработан.

Как сообщалось ранее, на утро вторника 16 марта, в Одесской области подтвердили 728 новых случаев COVID-19. Всего на сегодня в регионе коронавирсус выявили у 10 133 человек.

Читайте также: В одесских больницах увеличили количество мест с подачей кислорода.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить