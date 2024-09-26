Памятник Пушкину в Одессе пока постоит: что решили в мэрии (видео)

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, сегодня, 26 сентября 2024 года, в ходе заседания исполкома Одесского городского совета все его члены поддержали проект решения, согласно которому управление капитального строительства назначается «заказчиком проектирования демонтажа (переноса, изъятия)» памятников имперского наследия.

Как пояснил первый вице-мэр Александр Филатов, в своем письме главе ОВА Олегу Киперу городской голова Геннадий Труханов просил пересмотреть перечень памятников, однако данную просьбу в ОВА отклонили.

«Письмо-обращение городского головы относительно пересмотра указанного распоряжения было отклонено. Кроме того, в Одесский городской совет поступило письмо главы Одесской областной военной администрации о немедленном исполнении этого распоряжения. Поэтому должны цивилизованным способом начать эти работы», – цитирует Филатова пресс-служба горсовета.

Филатов также напомнил, что семь из указанных памятников являются объектами культурного наследия, и для того, чтобы их демонтировать, нужно исключить памятники из государственного реестра, а это прерогатива Минкульта.

«То есть, ОВА должна обратиться туда с соответствующим запросом», – добавил Филатов.

Также Александр Филатов отметил, что для выполнения распоряжения председателя ОВА о демонтаже и переносе памятников необходимо подготовить значительный объем документов, разработать научную и техническую документацию, которая в соответствии с законодательством будет передана органам охраны культурного наследия высшего уровня. И это касается как 7 объектов со статусом памятников культурного наследия, так и 12 памятников, не имеющих такого статуса.

Кроме того, отмечают в мэрии, необходимо отдельно согласовать с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины вопрос соблюдения требований Закона Украины «Об охране культурного наследия» и международных Конвенций о проведении преобразований в рамках объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Одессы», который имеет выдающуюся универсальную ценность.

После завершения обследований, составления соответствующих отчетов и разработки проектной документации, а также получения согласований и исключения памятников из Реестра управление капстроительства должно будет провести обследование памятников и определить, по каким из них требуется разработка проектной документации, после чего станет понятно сколько это будет стоить.

Комментарий и.о. Одесского городского головы Александра Филатова о выполнении распоряжения председателя Одесской ОГА по демонтажу и переносу памятников:

Комментарий заместителя начальника Управления капитального строительства Ларисы Янушкевич:

«Мы сделаем все возможное, чтобы успеть к следующей сессии, на которой депутаты рассмотрят выделение средств. Затем объявят тендеры, после чего проекты пойдут на экспертизу. Тогда станет ясно, во сколько обойдется демонтаж. Уже с этими результатами мы снова выйдем на сессию и опять запросим финансирование», – заверил Филатов.

«Таким образом, потребуются как минимум две сессии, чтобы приступить к демонтажу. Однако нет гарантии, что депутаты поддержат выделение средств. В таком случае мэр Геннадий Труханов сможет развести руками и сказать, что сделал все, что мог. По данным наших источников в мэрии, городская власть не собирается спешить с реальным демонтажем памятников. Напротив, она сделает все, чтобы они достояли до выборов и для этого у нее есть масса возможностей», – комментирует происходящее издание «Думская».

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли городу памятник Пушкину.

Также сообщалось, что, по мнению одесского историка Тараса Гончарука, снос памятника князю Воронцову на Соборной площади уже не рассматривается, поскольку граф Воронцов защищал экономические интересы населения юга Украины.