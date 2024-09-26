Пам’ятник Пушкіну в Одесі поки що постоїть: що вирішили в мерії (відео)

Як повідомляє прес-служба одеської мерії, сьогодні, 26 вересня 2024 року, під час засідання виконкому Одеської міської ради всі його члени підтримали проект рішення, згідно з яким управління капітального будівництва призначається «замовником проектування демонтажу (перенесення, вилучення)». пам’ятників імперської спадщини.

Як пояснив перший віце-мер Олександр Філатов, у своєму листі голові ОВА Олегу Кіперу міський голова Геннадій Труханов просив переглянути перелік пам’ятників, проте це прохання в ОВА відхилили.

«Лист-звернення міського голови щодо перегляду вказаного розпорядження було відхилено. Крім того, до Одеської міської ради надійшов лист голови Одеської обласної військової адміністрації про негайне виконання цього розпорядження. Тому маємо цивілізованим способом розпочати ці роботи», – цитує Філатова прес-служба міськради.

Філатов також нагадав, що сім із зазначених пам’яток є об’єктами культурної спадщини, і для того щоб їх демонтувати, потрібно виключити пам’ятники з державного реєстру, а це прерогатива Мінкульту.

«Тобто, ОВА має звернутися туди з відповідним запитом», – додав Філатов.

Також Олександр Філатов зазначив, що для виконання розпорядження голови ОВА про демонтаж та перенесення пам’ятників необхідно підготувати значний обсяг документів, розробити наукову та технічну документацію, яка відповідно до законодавства буде передана органам охорони культурної спадщини найвищого рівня. І це стосується як 7 об’єктів із статусом пам’яток культурної спадщини, так і 12 пам’ятників, які не мають такого статусу.

Крім того, зазначають у мерії, необхідно окремо узгодити з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України питання дотримання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та міжнародних Конвенцій щодо проведення перетворень у рамках об’єкта культурної спадщини ЮНЕСКО «Історичний центр Одеси», який має визначну універсальну цінність.

Після завершення обстежень, складання відповідних звітів та розробки проектної документації, а також отримання погоджень та виключення пам’яток з Реєстру управління капбудівництва має провести обстеження пам’ятників та визначити, за якими з них потрібна розробка проектної документації, після чого стане зрозуміло скільки це буде коштувати.

Коментар в.о. Одеського міського голови Олександра Філатова про виконання розпорядження голови Одеської ОДА з демонтажу та перенесення пам’ятників:

Коментар заступника начальника Управління капітального будівництва Лариси Янушкевич:

«Ми зробимо все можливе, щоб встигнути до наступної сесії, де депутати розглянуть виділення коштів. Потім оголосять тендери, після чого проекти підуть на експертизу. Тоді стане ясно, скільки коштуватиме демонтаж. Вже із цими результатами ми знову вийдемо на сесію і знову запросимо фінансування», – запевнив Філатов.

«Таким чином, знадобиться як мінімум дві сесії, щоб розпочати демонтаж. Проте, немає гарантії, що депутати підтримають виділення коштів. У такому разі мер Геннадій Труханов зможе розвести руками та сказати, що зробив усе, що міг. За даними наших джерел у мерії, міська влада не має наміру поспішати з реальним демонтажем пам’яток. Навпаки, вона зробить усе, щоб вони достояли до виборів і для цього має масу можливостей», – коментує видання «Думська».

Раніше «Одеське життя» поцікавилося у одеситів, чи потрібен місту пам’ятник Пушкіну.

Також повідомлялося, що, на думку одеського історика Тараса Гончарука, знесення пам’ятника князю Воронцову на Соборній площі вже не розглядається, оскільки граф Воронцов захищав економічні інтереси населення півдня України.