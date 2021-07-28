В Грибовке под Одессой отравились юные гимнастки: полиция начала расследование

Правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей в селе Грибовке Одесской области. Дети приехали на отдых к морю из Киева.

По данным областного управления Нацполиции, во вторник, 27 июля, в Овидиопольскую больницу попали девять гимнасток в возрасте от 8 до 14 лет. Они приехали на отдых в составе группы вместе с тренером и поселились на территории одного из отелей в Грибовке.

У всех пострадавших детей были одинаковые симптомы отравления. Им оказали медицинскую помощь и взяли у них анализы, чтобы проверить наличие и вид в организме инфекции, и отпустили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства и причины отравления устанавливаются.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugaz Sea View в селе Грибовке под Одессой. Все они питались в ресторане отеля.

Также сообщалось, что в столовой Одесской областной детской клинической больницы пятеро детей отравились перетертым супом.