Есть ли разница между открытыми и закрытыми пляжами в Одессе – фотофакт

Ну что, одесситы и гости города, дождались? Не успело и лето закончиться, как надумали наши власти несколько пляжей для посещения открыть. А, впрочем, есть ли для кого-то разница, открытый пляж или закрытый? Таким вопросом задался один из местных Телеграм-каналов. И каковы результаты?