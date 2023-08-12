Новости Одессы и Одесской области

Есть ли разница между открытыми и закрытыми пляжами в Одессе – фотофакт

Есть ли разница между открытыми и закрытыми пляжами в Одессе – фотофакт

Ну что, одесситы и гости города, дождались? Не успело и лето закончиться, как надумали наши власти несколько пляжей для посещения открыть. А, впрочем, есть ли для кого-то разница, открытый пляж или закрытый? Таким вопросом задался один из местных Телеграм-каналов. И каковы результаты?

Забавный фотофакт обнародовал сегодня канал «Одесса ИНФО». На фото – два пляжа: один, который с сегодняшнего дня официально открыт, а второй – до сих пор закрытый. Ну как «закрытый». Судя по всему, не очень-то волнует отдыхающих запрет.

Как говорится, найдите десять отличий:

Открытый и закрытый одесские пляжи

«Ожидаемо между «закрытыми» и открытыми пляжами Одессы разницы нет», – подводит итог автор публикации.

Кстати, ранее ситуацией на одесских пляжах интересовалась и «Одесская жизнь». Об этом наши фоторепортажи:

Фото Анастасии Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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