Есть ли разница между открытыми и закрытыми пляжами в Одессе – фотофакт

Ну что, одесситы и гости города, дождались? Не успело и лето закончиться, как надумали наши власти несколько пляжей для посещения открыть. А, впрочем, есть ли для кого-то разница, открытый пляж или закрытый? Таким вопросом задался один из местных Телеграм-каналов. И каковы результаты?
Забавный фотофакт обнародовал сегодня канал «Одесса ИНФО». На фото – два пляжа: один, который с сегодняшнего дня официально открыт, а второй – до сих пор закрытый. Ну как «закрытый». Судя по всему, не очень-то волнует отдыхающих запрет.
Как говорится, найдите десять отличий:
«Ожидаемо между «закрытыми» и открытыми пляжами Одессы разницы нет», – подводит итог автор публикации.
Кстати, ранее ситуацией на одесских пляжах интересовалась и «Одесская жизнь». Об этом наши фоторепортажи:
- Одесские пляжи открыты: что изменилось для отдыхающих?
- Все на море: одесситы массово заполонили пляжи в жаркий день августа;
- Одесские пляжи в предпоследний июльский день: холодная вода и чистые туалеты.
Фото Анастасии Епурь