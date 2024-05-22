Будет ли безопасным курортный сезон в Одессе-2024

Где жить отдыхающим в Одессе?

Председателю ОВА Олегу Киперу, по его словам, приятно, когда он видит очереди на въезде в город гостей, которые выбирают для отдыха наш регион. Но дальше возникает вопрос о безопасности их проживания в городе. На сайтах многих отелей, хостелов, гостиных дворов в разделах «Безопасность» речь идет об огнетушителях, камерах видеонаблюдения, сейфах. Но отсутствует информация о правилах поведения во время воздушных тревог и наличии укрытий.

И для меня непонятно, как именно будет обеспечиваться безопасность жителей гостиниц и хостелов в условиях войны? Хотя сейчас и действует мораторий на проверки субъектов хозяйствования, возможно, на пользу пошли бы проверки выполнения правил безопасности в гостиницах и хостелах. А также определенные учения сотрудников гостиниц, хостелов, гостиных дворов по отработке маршрутов вывода постояльцев в безопасные места во время воздушных тревог, обучение-тренинги по оказанию первой домедицинской помощи.

Станет ли пляж безопасным?

Представители областной и городской власти уверяют, что пляжи проверяются — главной является составляющая безопасности. И чтобы люди не отдыхали на стихийных пляжах, предполагается открытие нескольких официально. Это правильно.

Но, как и раньше, без внимания остается проблема преодоления паники, которая охватывает людей во время прилетов. Сердечные приступы, инсульты, инфаркты, травмы от падений сопровождают такие состояния довольно часто. Предупредить их можно только с помощью хорошо подготовленных людей. Готовят ли таких людей для работы на пляжах летом?

В последние годы трудно было с пляжами для маломобильных слоев населения. Будет ли среди работающих в этом году пляжей тот, где смогут нормально отдохнуть люди с инвалидностью? Безопасность таких мест отдыха требует еще более тщательной проработки и организации.

Будет ли «скорая» скорой?

Летом, особенно при условии открытия туристического сезона, население Одессы существенно увеличится. Следовательно, большему количеству людей может понадобиться помощь «скорой». Учитывая, что в обычном режиме работы городу не хватает трети машин «скорой», непонятно, сколько придется ожидать приезда медицинской бригады на пике сезона отдыха.

В помощь экскурсоводам

Какой отдых в Одессе без экскурсий? Верно, никакой. Летом центр всегда оживляется за счет большого количества туристических групп. А помогли ли экскурсоводам подготовиться к работе с группами во время воздушных тревог, чтобы они могли кому-то спасти жизнь, помогли ли им освоить навыки оказания первой домедицинской помощи? Выяснить это помогли бы учения-тренинги накануне открытия сезона отдыха.

Маршруты по области

Глава ОВА Олег Кипер анонсировал появление эксклюзивных туристических маршрутов по дорогам области летом. Их цель — привлечь еще больше гостей, предоставить еще большему количеству людей возможность качественно отдохнуть. Было бы интересно узнать, какими именно будут анонсированы маршруты. Речь идет о дорожной карте безопасности во время проведения таких туров. Кто будет отвечать за безопасность путешественников на каждом этапе тура?

* * * * *

Это лишь небольшой перечень вопросов, которые возникают в связи с проведением сезона отдыха во время войны. Такого опыта раньше не было. И очень важно избежать ошибок, чтобы отдых людей в нашем регионе был действительно светлым и полезным, и они были надежно защищены. Но ответа на эти вопросы мы не получили. Власть молчит.