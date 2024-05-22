Новости Одессы и Одесской области

Пляжный сезон — 2024 в Одессе: кто и за что отвечает

Пляжный сезон — 2024 в Одессе: кто и за что отвечает

В ближайшее время в Одессе планируют открыть пляжи. Речь идет о муниципальных и орендованных пляжах, вблизи которых есть укрытие.

О  том, каким будет оздоровительный сезон в Одессе, рассказал мэр Геннадий Труханов.

По словам мэра, минная опасность в море никуда не делась, к ней добавилась угроза баллистики, но  у городских властей нет ресурса, чтобы ограничить наплыв людей на одесские пляжи. Поэтому мэр обратился к предпринимателям и сообщил, что в этом году за открытие и работу пляжей отвечает Одесская районная военная администрация.

Открыты будут только те пляжи, где выполнены условия по безопасности людей. Из основных — наличие вблизи укрытия.

пляжи Одессы

«Со стороны городских властей мы, как всегда, обеспечим обследование морского дна, оповещение о тревоге и информирование отдыхающих о наличии укрытия поблизости. Также организуем спасательные посты на муниципальных пляжах», — отметил городской голова.

пляжи в Одессе

На арендованных пляжах все эти функции возлагаются на арендатора, отметил Геннадий Труханов.

О дальнейших решениях по открытию пляжей будет проинформировано дополнительно.

Напомним, в прошлом году глава Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи только в начале августа. Изначально предполагалось, что пляжи откроются в июне, однако подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС разрушил эти планы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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