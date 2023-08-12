Новости Одессы и Одесской области

В Одессе официально открыли 6 пляжей – опубликован список

В Одессе официально открыли 6 пляжей – опубликован список

С сегодняшнего дня, субботы, 12 августа 2023 года, в Одессе официально открыты «зоны для купания и оздоровления». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Одесской областное военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА приказ о доступе людей к морю подписан совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса».

Также он опубликовал список первых открытых пляжей. Это:

  • пляж Калетон;
  • Инклюзивный пляж;
  • муниципальный пляж (район 14 Фонтана);
  • пляж «Икра»;
  • пляж «Чайка»;
  • муниципальный пляж (район 10 Фонтана).

При этом Кипер заверил: со временем, по мере прохождения проверок, список будет дополняться.

Главам районной администрации и мэру Одессы поручено лично проинспектировать указанные пляжи.

Пребывание на указанных пляжах разрешено с 08:00 до 20:00.

При этом находиться на пляже во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях (пирсах и волнорезах), а также вне зон для купания запрещено.

Также под запретом выход в акваторию Черного моря любого плавсредства, кроме спасательных служб.

Как сообщалось ранее, официально открыть одесские пляжи власти собирались с 10 августа.

В то же время отметим, что наличие или отсутствие официального разрешения на посещения пляжей никогда не были помехой для одесситов и гостей города, о чем свидетельствуют фоторепортажи «Одесской жизни»:

Вы также можете узнать: В море возле Одессы вернулись привередливые морские обитатели: состояние морской воды пришло в норму.

Фото Анастасии Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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