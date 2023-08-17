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Сетка от мин одесситов не спасет: одесский активист проверил открытые пляжи (видео)

Сетка от мин одесситов не спасет: одесский активист проверил открытые пляжи (видео)

Одесский активист и эколог Владислав Балинский проверил пляжи, на которых отдыхать и купаться разрешили местные власти. Его выводы неутешительны – сетка от мин не спасет.

Об этом Владислав Балинский сообщил на своей странице.

В связи с тем, что в Одессе официально все-таки открыли курортный сезон и разрешили работу шести пляжам, одесский эколог решил понырять и проверить, действительно ли там безопасно, как уверяют отдыхающих.

Поскольку программа по мониторингу состояния морской воды в Одессе существует исключительно в виде надписи «Мониторинг морской и питьевой воды» на сайте горсовета, я усомнился, конечно, и в противоменной безопасности, —

написал Балинский.

На видео видно, что натянутая сетка запуталась и почти по всей длине выглядит жгутом. Поэтому, конечно, служить защитой от мин она не может.

Сітка від мін на інклюзивному пляжі

Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес заработать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан, —

заявил эколог.

Также Балинский считает, что некоторые экологи и гидробиологи подыгрывают СМИ, которые мнение экспертов подают под таким углом вроде бы после подрыва Каховской дамбы состояние побережья Черного моря только улучшилось. Поэтому напомнил, что против России возбуждено уголовное производство по совершенному экоциду после подрыва Каховской ГЭС.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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