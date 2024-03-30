Откроют ли летом одесские пляжи: что рассказал глава ОВА

Об этом рассказал сегодня, 30 марта, в комментарии «Суспільному» глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Председатель ОВА напомнил, что в конце лета прошлого года в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. По его словам, на это у власти было две основные причины:

«Вы так называете – «пляжный сезон», мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина.

А вторая – стихийные пляжи, образовавшиеся в городе. Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать людям возможность пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие».

Что касается предстоящего сезона, то, как отметил Кипер, после майских праздников на одесских пляжах снова станет больше людей. Чтобы открыть пляжи, по его словам, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами:

«Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе, в последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать».

А, отвечая на вопрос, ожидается ли в этом году увеличение количества туристов, глава ОВА ответил, что жизнь продолжается и видеть очереди на въезд в Одессу в прошлом году было приятно:

«Мы для этого в прошлом году открывали пляжный сезон: оздоровить людей, дать городу нашему и региону нашему дыхание. Чтобы люди понимали, что несмотря на то, что враг постоянно нас атакует, жизнь существует. И как показал прошлый год, что после того, как будет открыт в первый сезон, в Одессе появились на въезде снова очереди. Это было очень приятно».

Напомним, в октябре прошлого года, который выдался не по-осеннему теплым, на одесских пляжах наблюдался полный аншлаг.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, кто обитает на зимних одесских пляжах.

Фото Анастасии Епурь