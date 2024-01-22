Кто обитает на зимних одесских пляжах (фоторепортаж)

Одесские пляжи… Иногда от их посещения советуют воздержаться, но как иной раз удержаться? И уж тем более, когда кое-кто из местных обитателей очень нуждается в нашей помощи в нелегкие для них зимние дни.
Прошедшие выходные выдались в Одессе не особо теплыми, но и не сильно морозными, и «Одесская жизнь» решила побывать на пляже и посмотреть, как поживают в середине зимы его пернатые и хвостатые обитатели.
Людей на пляже было не очень много, но они были – кто-то пришел просто подышать свежим морским воздухом, кто-то выгуливал домашнего питомца, а кто-то подкармливал чаек (и не только их).
А еще мы стали невольными свидетелями птичьего «базара» вороны с голубем и понаблюдали за котиком, который, судя по всему, уже почуял первые признаки приближающейся весны…
Больше подробностей – на наших фото:
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Фото Екатерины Волянской
Были морозы довольно долго, но море не замёрзло. Температура воды интересно какая ?