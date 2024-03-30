Чи відкриють влітку одеські пляжі: що розповів голова ОВА

Про це розповів сьогодні, 30 березня, у коментарі «Суспільному» голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Голова ОВА нагадав, що наприкінці літа минулого року в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. За його словами, на це влада мала дві основні причини:

«Ви так називаєте – «пляжний сезон», ми трохи по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які перебувають на нулі і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитись. Це перша причина.

А друга – стихійні пляжі, що утворились у місті. Вони були небезпечні, тому було ухвалено рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати людям можливість пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо є укриття».

Що стосується майбутнього сезону, то, як зазначив Кіпер, після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей. Щоб відкрити пляжі, за його словами, потрібно опрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами:

«Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємося, що складова безпеки в Одесі останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості відкриватимемо».

А, відповідаючи на запитання, чи очікується цього року збільшення кількості туристів, голова ОВА відповів, що життя продовжується і бачити черги на в’їзд до Одеси минулого року було приємно:

«Ми для цього минулого року відкривали пляжний сезон: оздоровити людей, дати місту нашому та регіону нашому дихання. Щоб люди розуміли, що незважаючи на те, що ворог нас постійно атакує, життя існує. І як показав минулий рік, що після того, як буде відкрито першого сезону, в Одесі з’явилися на в’їзді знову черги. Це було дуже приємно».

Нагадаємо, у жовтні минулого року, який видався не по-осінньому теплим, на одеських пляжах спостерігався повний аншлаг.

Раніше «Одеське життя» розповідала і показувала, хто мешкає на зимових одеських пляжах.

Фото Анастасії Єпур