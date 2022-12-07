8 декабря вся Одесса будет со светом и без отключений – Марченко

К утру 8 декабря 2022 года свет должен вернуться во все одесские дома и квартиры. В этот день в городе не должно быть отключений.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«У ДТЭК и «Укрэнерго» появилась возможность переподключить схему питания, чтобы уже этой ночью обеспечить электроэнергией всех потребителей города Одессы и Одесского района для того, чтобы прогреть город в течении суток без отключений», — сказал глава области.

Также Максим Марченко заявил, что на сегодня решен вопрос водообеспечения и водоотвода практически всех громад Одесского района.

Напомним, что после российского ракетного обстрела 5 декабря Одесса осталась без света, воды, отопления и городского электротранспорта.