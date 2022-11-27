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Где в Одессе зарядить телефон и другие гаджеты: адреса по районам

Где в Одессе зарядить телефон и другие гаджеты: адреса по районам

Предлагаем вашему вниманию список адресов, разделенных по районам Одессы, где можно в случае отсутствия света зарядить телефоны и другие гаджеты.

Приморский район:

  • улица Базарная,1
  • улица Гагаринское плато,5-А,кор.2
  • улица Екатерининская, 48
  • улица Каманина,16а/3
  • улица Канатная 122 Б
  • улица Маршала Говорова, 36
  • улица Княжеская, 40 (Обжора)
  • улица Педагогическая, 21 корп.1
  • улица Пишоновская, 26/2
  • улица Преображенская,66
  • улица Сегедская,7
  • улица Старопортофранковская, 97
  • улица Старосенная пл,1а
  • улица Тениста,13а
  • улица Троицкая, 54
  • улица Фонтанская дорога 58/1
  • просп. Шевченко, 4д
  • улица Леонтовича, 10
  • улица Колонтаевская, 71
  • улица Троицкая, 33
  • улица Градоначальницкая, 22/5
  • улица Тираспольская, 1
  • улица Торговая, 24

 

Малиновский район:

  • улица Ген. Петрова,74
  • улица Марш.Малиновского,27а
  • улица Марш. Малиновского,51а
  • улица Ицхака Рабина,14а
  • улица Ицхака Рабина,37а
  • улица Ген. Петрова,51
  • улица Ицхака Рабина,7
  • улица Мельницкая,1
  • улица Космонавтов,4
  • улица Прохоровская,15

 

Суворовский район:

  • просп. Добровольского, 70 Б
  • улица Ак. Заболотного, 57/2А
  • улица Семена Палия, 9 Б
  • улица Семена Палия, 86
  • улица Марсельская, 35 Б
  • улица Крымская, 72 Б
  • улица Бочарова, 13 А
  • улица Высоцкого,9а
  • пр-т Добровольского, 70Б
  • пр-т Добровольского, 84а
  • улица Жолио Кюри,26
  • пр-т Добровольского 147/1
  • улица Семена Палия ,93
  • улица Семена Палия ,125 Б
  • улица Добровольского, 123
  • улица Добровольского, 130/5
  • улица Добровольского, 147/1
  • улица Махачкалинская, 7а
  • улица Академика Сахарова, 22
  • улица Академика Сахарова, 34
  • улица Героев обороны Одессы, 98
  • улица Героев обороны Одессы, 98б
  • Николаевская дорога, 307а

 

Киевский район:

  • улица Люстдорфская дорога, 55
  • улица Варненская, 2
  • улица Дача Ковалевского, 111
  • пр-т. Ак. Глушко, 2
  • улица Люстдорфская взр. 88
  • улица Академика Глушко, 29а
  • пр-т. Небесной Сотни, 3а корп.3
  • улица Фонтанская дорога, 118
  • улица Фонтанская дорога, 118/2
  • улица Ак.Уильямса,54
  • просп. Ак. Глушко, 11/1
  • просп. Ак. Глушко,26
  • улица Люстдорфская дорога,55
  • улица Ак. Уильямса, 44а
  • улица Фонтанская дорога, 20/4
  • улица Фонтанская дорога, 58/1
  • просп Небесной Сотни 8/10
  • просп Небесной Сотни 30а

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Редакция ПРОФИЛЬ

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