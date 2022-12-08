Отключат ли одесситам свет 8 декабря?

Несмотря на то, что накануне глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко пообещал, что сегодня, в четверг, 8 декабря, после почти трех суток полного блэкаута в домах большинства одесситов, отключений в городе быть не должно, ДТЭК «Одесские электросети» предупреждает о возможных экстренных отключениях электроэнергии.

Соответствующая информация опубликована на сайте ДТЭК.

«8 декабря в регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию»,

– сказано в тексте объявления.

Ранее сообщалось, что к утру 8 декабря свет должен вернуться во все одесские дома и квартиры. В этот день в городе не должно быть отключений.

Напомним, очередная атака рашистов на объекты критической инфраструктуры привела к массовым отключениям света в Одессе и области, которые продлились почти три дня.