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Теперь все Пункты Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте

Теперь все Пункты Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте

В Одессе создали интерактивную карту пунктов несокрушимости. Это места, где можно зарядить телефон, погреться, выйти в интернет, а в некоторых даже приготовить еду или перекусить готовой.

Карту разработали в одесской мэрии. На интерактивной карте города отмечены все открытые на данный момент Пункты Несокрушимости (Пункти Незламності).

Карта Пунктов Несокрушимости (Пунктів Незламності) в Одессе.

Для каждой такой точки есть ее описание: сколько розеток для зарядки гаджетов, время работы, есть там интернет, вода, еда, печь для приготовления пищи, медикаменты и другое.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала список одесских Пунктов Несокрушимости: общий и по районам.

Отметим, что все пункты разные. Какие-то организованы городской властью в муниципальных учреждениях, какие-то – бизнесом. Во втором случае это как правило супермаркеты.

От пункта к пункту их функционал сильно различается: в одних есть лишь розетки для зарядки гаджетов и бесплатный вай-фай. Как правило, это точки в магазинах. Про другие можно сказать – «полный фарш»: там есть и дровяные печи, чтобы готовить еду, и комнаты для матерей с детьми.

Карта постоянно дополняется фото и подробной информацией (название объекта, адрес, количество мест, наличие генератора/обогревателя/Интернета/возможность подзарядки устройств и т.п.).

В настоящее время карта работает онлайн в режиме тестирования. Планируется, что впоследствии будет и возможность ее использования в оффлайн-режиме

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Редакция ПРОФИЛЬ

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