Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса

От варварских ударов со стороны россиян страдает критическая инфраструктура, с помощью которой подается свет, тепло и вода в наши дома. Одесса и область тоже оказались среди целей рашистов. И все мы очень живо ощутили на себе то, как живут люди в прифронтовых зонах.

В результате массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины в Одесской области без света оказалось до 70% потребителей. У многих электричества не было до трех суток.

Эти непростые дни мы переживали по-разному. Но вопросы возникали почти у всех. Чтобы всем нам стало понятнее и проще в экстренных ситуациях, мы собрали ответы на самые актуальные.

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