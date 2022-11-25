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Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса

Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса

Предлагаем вам адреса «Пунктов несокрушимости» (Пунктів незламності) в Одессе. Список адресов будет дополняться. Всего в городе планируют открыть 150 подобных точек.

Об этом сообщили в Городском совете Одессы.

В пунктах «Пунктов несокрушимости» можно согреться, зарядить гаджеты, например, телефоны и ноутбуки, выйти в интернет, приготовить еду. В них есть комнаты матери и ребенка. Все услуги в них полностью бесплатные. Работают такие пункты круглосуточно.

Адреса «Пунктов несокрушимости» в Одессе:

  1. Уютная, 1
  2. Малая Арнаутская, 2
  3. Малая Арнаутская, 88
  4. Старосенная площадь, 15
  5. Фонтанская дорога, 9б
  6. Проспект Гагарина, 13а
  7. Проспект Шевченко, 6/3
  8. Проспект Шевченко, 6/6
  9. Проспект Шевченко, 15/4
  10. Французский бульвар, 20а
  11. Семинарская, 1/5
  12. Базарно, 85
  13. Старопортофранковская, 103а
  14. Спиридоновская, 18/24
  15. Л.Толстого, 32
  16. Тираспольская, 19
  17. Тираспольская, 23
  18. Спиридоновская, 12
  19. Фонтанская дорога, 43
  20. Адмиральский проспект, 11
  21. Адмиральский проспект, 25
  22. Адмиральский проспект, 29
  23. Судостроительная, 11
  24. Комарова, 6
  25. Фонтанская дорога, 20/4
  26. Бригадная, 56
  27. Заньковецкой, 11
  28.  Гайдара, 1
  1. Соборная площадь, 10
  2. Спиридоновская, 6
  3. Пушкинская, 54
  4. Гоголя, 7
  5. Старопортофранковская, 67/69
  6. Троицкая, 28
  7. Градоначальническая, 23/5
  8. Балковская, 9
  9. Коблевская, 14/16
  10. Прохоровская, 1/3
  11. Одесский лицей №86 Одесского городского совета (ул. Академика Вильямса, 79)
  12. Одесский лицей №13 (ул. Крымская, 62)
  13. Лицей «Европейский» (Говорова 8а)
  14. Школа #60 (ул.Комитетская, 5)
  15. Одесская специализированная школа #10, (ул.10 апреля, 22)
  16. УВК #4 (Адмиральский проспект, 32)
  17. Болгарская, 16
  18. ​​Балковская, 199
  19. Средняя, ​​47
  20. Б. Хмельницкого, 64
  21. Серединский Сквер
  22. Б. Хмельницкого, 13
  23. Средняя, ​​9
  24. Мечникова, 108
  25. Б. Хмельницкого, 15/17 корп.2
  26. Бугаевская, 46а
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