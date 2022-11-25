Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса

Предлагаем вам адреса «Пунктов несокрушимости» (Пунктів незламності) в Одессе. Список адресов будет дополняться. Всего в городе планируют открыть 150 подобных точек.
Об этом сообщили в Городском совете Одессы.
В пунктах «Пунктов несокрушимости» можно согреться, зарядить гаджеты, например, телефоны и ноутбуки, выйти в интернет, приготовить еду. В них есть комнаты матери и ребенка. Все услуги в них полностью бесплатные. Работают такие пункты круглосуточно.
Адреса «Пунктов несокрушимости» в Одессе:
- Уютная, 1
- Малая Арнаутская, 2
- Малая Арнаутская, 88
- Старосенная площадь, 15
- Фонтанская дорога, 9б
- Проспект Гагарина, 13а
- Проспект Шевченко, 6/3
- Проспект Шевченко, 6/6
- Проспект Шевченко, 15/4
- Французский бульвар, 20а
- Семинарская, 1/5
- Базарно, 85
- Старопортофранковская, 103а
- Спиридоновская, 18/24
- Л.Толстого, 32
- Тираспольская, 19
- Тираспольская, 23
- Спиридоновская, 12
- Фонтанская дорога, 43
- Адмиральский проспект, 11
- Адмиральский проспект, 25
- Адмиральский проспект, 29
- Судостроительная, 11
- Комарова, 6
- Фонтанская дорога, 20/4
- Бригадная, 56
- Заньковецкой, 11
- Гайдара, 1
- Соборная площадь, 10
- Спиридоновская, 6
- Пушкинская, 54
- Гоголя, 7
- Старопортофранковская, 67/69
- Троицкая, 28
- Градоначальническая, 23/5
- Балковская, 9
- Коблевская, 14/16
- Прохоровская, 1/3
- Одесский лицей №86 Одесского городского совета (ул. Академика Вильямса, 79)
- Одесский лицей №13 (ул. Крымская, 62)
- Лицей «Европейский» (Говорова 8а)
- Школа #60 (ул.Комитетская, 5)
- Одесская специализированная школа #10, (ул.10 апреля, 22)
- УВК #4 (Адмиральский проспект, 32)
- Болгарская, 16
- Балковская, 199
- Средняя, 47
- Б. Хмельницкого, 64
- Серединский Сквер
- Б. Хмельницкого, 13
- Средняя, 9
- Мечникова, 108
- Б. Хмельницкого, 15/17 корп.2
- Бугаевская, 46а