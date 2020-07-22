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В Украине легализовали казино: что это значит?

В Украине легализовали казино: что это значит?

Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д). Документ регламентирует деятельность казино и казино онлайн, букмекерских фирм, лотерей и вопросы игры в покер в интернете. Многие эксперты назвали закон легализацией игорного бизнеса в стране – что это значит.

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Бизнес из тени

Все виды азартных игр в Украине, кроме лотерей, были запрещены еще в 2009 году. Но прибыльное дело оставлять мало кто захотел. А потому игорный бизнес в стране никуда не делся, а перешел в тень.

Пользуясь законодательными лазейками, с 2012 года владельцы игорных заведений и сайтов покупали разрешения на работу у одного из трех лицензированных государством лотерейных операторов. По этим сублицензиям казино, залы с автоматами, букмекерские конторы и онлайн-ставки формально становились лотереями.

Вот и сложилась такая система, при которой государство и не контролировало, и не получало прибыли от игровой деятельности. Изменить ситуацию должен новый закон.

Как это будет работать?

Согласно принятому закону, в Украине смогут легально работать несколько видов азартных игр. Для каждого понадобятся отдельные лицензии.

Организацией такого бизнеса разрешат заниматься только компаниям — резидентам Украины, среди руководителей и владельцев которых нет граждан «страны-агрессора» (России), говорится в законе. Организаторы игр будут обязаны передавать данные о ставках и выигрышах в государственную систему онлайн-мониторинга в режиме реального времени, так как без этого бизнес получит соблазн скрывать информацию о своих реальных оборотах.

Какие игры разрешат?

  • Онлайн-покер в виде турниров с денежными призами (без денежных ставок).
  • Покер с денежными ставками (только в казино).
  • Спортивный покер (турнирный покер). В этом случае порядок проведения турниров будет определять профильное министерство.
  • Игровые автоматы.
  • Ставки на реальные события.

Терминалы со ставками на результат видеоигр с генераторами случайных чисел остались под запретом.

Индустрию азарта развернут в основном в отелях и в специальных игорных зонах, которые будут создаваться по решению Кабмина.

Кому позволят играть?

Азартные игры будут доступны только с 21 года. А в казино и в залы игровых автоматов можно будет зайти только с паспортом. Посетителю выдадут специальную карточку и по ней будут регистрировать вход-выход, количество потраченных и полученных средств. Все это укладывается в борьбу с незаконным отмыванием денег и лудоманией — игорной зависимостью.

Если игрок наносит материальный ущерб себе или своей семье, то его не будут пускать в игорные заведения от полугода до трех лет — по решению суда. Также уполномоченный орган по заявлению членов семьи не более чем на шесть месяцев ограничит посещение казино человеку, если:

  • расходы на игру превышают личные доходы игрока;
  • есть долговые обязательства на сумму более ста прожиточных минимумов;
  • игрок уклоняется от уплаты алиментов более трех месяцев;
  • сам игрок или члены его семьи являются получателями жилищной субсидии.

Что упустили в законе?

В ходе обсуждения поправок к законопроекту изменились некоторые положения. Например, исчез запрет открывать казино ближе чем за 500 метров от учебных заведений.

Появился риск возрождения лотерей, которые именовали себя государственными и были запрещены постановлением Кабинета министров в декабре 2019 года, потому что в «азартном законе» правила лотерейного бизнеса толком не прописаны.

— По данным нашей организации, минимум 1800 таких заведений и сейчас принимают посетителей. А те, которые закрыты, в большинстве своем держат аренду, рассчитывая на легализацию. Ждут, пока будут утрясены все договоренности, и «Космолоты», а также подобные им заведения снова откроются по стране, — считает глава общественной организации «Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине» Елена Мочалова.

Критики закона также считают, что он недостаточно защищает людей от игровой зависимости и имеет коррупционные риски. Противоречивым пунктом некоторые экономисты называют отсрочку запуска онлайн-мониторинга. Также не все эксперты прогнозируют большие поступления в бюджет.

Читайте также, в Одессе пытались бороться с казино с помощью петиции.

Фото: Рубрика

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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