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Одесская область на втором месте в стране по числу казино

Одесская область на втором месте в стране по числу казино

Пока до столицы азарта Одесса не дотягивает: в нашем регионе 32 игорных заведения, а в Киеве аж 46.

Вторая после столицы

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Карту с количеством казино и других игорных заведений в разных регионах страны опубликовала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

На ней можно увидеть, сколько игорных заведений в Украине и каждом городе и области отдельно.

По информации на карте видно, что в Одесской области на данный момент работают 32 места, где можно поиграть в азартные игры.

30 из них находятся в Одессе. По одному – в Грибовке и Южном.

Опередила Одессу только столица  — в Киеве мест для азартного времяпрепровождения 46.

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Помимо легальных, есть и подпольные казино

Но, не смотря на то, что сферу азартных игр в Украине легализовали, многие заведения продолжают работать подпольно.

Так, недавно правоохранители закрыли подпольной казино в Измаиле. Открыли его в помещении неработающего завода. Клиентов впускали по звонку.

Организаторам незаконного игрового бизнеса грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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