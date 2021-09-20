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В центре Одессы появится очередное «Первое казино» (фото)

В центре Одессы появится очередное «Первое казино» (фото)

В центре Одессы, на первом этаже гостиницы Radisson на углу Красного переулка и улицы Дерибасовской скоро откроют казино. Ранее это помещение занимал магазин косметики и бытовой химии сети Eva.

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Судя по вывескам, это будет заведение сети First Casino. В Одессе эта сеть уже запустила казино в отеле Gagarinn, а затем реклама о скором открытии казино появилась и в одесском Пассаже.

казино на Дерибасовской2

По данным комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, общая площадь будущего заведения составляет 392,8 квадратных метров. Лицензия выдана на игровые автоматы и букмекерскую деятельность.

Отметим, что в настоящее время в Одессе одобрили размещение семи игорных заведений. Помимо вышеперечисленных, казино появятся в следующих отелях:

  • «Морской» в Хрустальном переулке, 1/1;
  • Alice Place на Королева, 16;
  • «Бристоль» на Пушкинской, 15;
  • «Улисс» на Долгой, 106;
  • «Черное море» на Ришельевской, 59.

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на открытие казино в Одессе.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Согласно ему, казино могут размещаться только в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

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Источник и фото: 8News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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