В центре Одессы появится очередное «Первое казино» (фото)

В центре Одессы, на первом этаже гостиницы Radisson на углу Красного переулка и улицы Дерибасовской скоро откроют казино. Ранее это помещение занимал магазин косметики и бытовой химии сети Eva.

Судя по вывескам, это будет заведение сети First Casino. В Одессе эта сеть уже запустила казино в отеле Gagarinn, а затем реклама о скором открытии казино появилась и в одесском Пассаже.

По данным комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, общая площадь будущего заведения составляет 392,8 квадратных метров. Лицензия выдана на игровые автоматы и букмекерскую деятельность.

Отметим, что в настоящее время в Одессе одобрили размещение семи игорных заведений. Помимо вышеперечисленных, казино появятся в следующих отелях:

«Морской» в Хрустальном переулке, 1/1;

Alice Place на Королева, 16;

«Бристоль» на Пушкинской, 15;

«Улисс» на Долгой, 106;

«Черное море» на Ришельевской, 59.

Ранее Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на открытие казино в Одессе.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Согласно ему, казино могут размещаться только в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

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Источник и фото: 8News