Отец погибших на войне защитников передал свой автомобиль одесским гвардейцам

Как рассказали на странице бригады в Facebook, поступок отца Защитника свидетельствует о большом уважении и жертвенности к решению своих сыновей пойти защищать родную землю.

«Я горжусь подвигами сыновей. За то, что они сделали для страны. Они ушли добровольцами на фронт и отдали самое ценное для будущего украинских детей – свою жизнь. Я передаю автомобиль 11 бригаде им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины, чтобы таким образом принести пользу Силам обороны Украины. Память о сыновьях, как о Героях будет жить вечно»,

– поделился отец гвардейца.

К сожалению, сообщают в 11-й бригаде, отец потерял обоих сыновей – в феврале 2023 года погиб его сын Игорь Бончев, который проходил службу в Вооруженных силах Украины, а в августе 2023 года во время выполнения боевого задания получил ранения несовместимые с жизнью другой его сын – Евгений Бончев. Оба защитника героически и добросовестно защищали Украину от рашистских оккупантов на востоке и юге страны.

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