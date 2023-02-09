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Молодой учитель из Одесской области погиб в бою на Донбассе

Молодой учитель из Одесской области погиб в бою на Донбассе

Игорь Бончев работал учителем физики и физкультуры в селе Введенка Саратской громады. На мент смерти педагогу было всего 32. Защищать Украину он ушел добровольцем.

О смерти героя сообщило информационное агентство «Юг.Today».

Учителем Игорь Бончев проработал четыре года, выбрав педагогическую профессию по призванию сердца.

Воин и педагог родился 1 апреля 1991 года. У него остались жена Наталья и два маленьких сына – семилетний Аркадий и четырехлетний Назар.

Директор школы, в которой работал Игорь Бончев, вспоминает, что ученики очень уважали педагога, потому что он с любым ребенком мог найти общий язык. Он, в свою очередь, своих воспитанников учил ценить жизнь и любить Родину.

А среди своих коллег он всегда был открытым, общительным и дружелюбным. Когда над Украиной нависла угроза, сразу добровольно встал в ряды ВСУ и отправился на фронт бороться с оккупантами за победу, в которой не сомневался.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погибли два воина из одесской бригады терробороны.

Еще мы рассказывали, что на войне погиб известный одессит.

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Фото: Суспільне. Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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