Воевал на Бахмутском и Торецком направлениях: на войне погиб рыцарь из Измаила

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Алексей Гайсюк родился и вырос в Измаиле. После окончания школы №11 начал работать — сначала на небольших стройплощадках, потом — в коммунальном предприятии, со временем — в большом магазине стройматериалов.

«Алексей имел семью, был открытым и искренним человеком, всегда готовый прийти на помощь другим. Он любил проводить свободное время, занимаясь голубями и рыбалкой, и жил спокойной, понятной жизнью», — написал Андрей Абрамченко.

Все изменилось 24 февраля 2022 года — Алексей решил стать на защиту родной земли от российской агрессии. Он проявил отвагу в боях на Бахмутском и Торецком направлениях, за что был отмечен командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Во время выполнения боевого задания 24 августа Алексей Иванович Гайсюк отдал самое дорогое — свою жизнь.

Дома его ждали мать, сестра и жена.

Героя похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

12 августа 2024 года во время наступательных действий возле поселка Роботино Запорожской области погиб житель Сергеевской громады Андриянов Алексей Вячеславович.