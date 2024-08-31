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Батько загиблих на війні захисників передав свій автомобіль одеським гвардійцям

Батько загиблих на війні захисників передав свій автомобіль одеським гвардійцям

Батько загиблого гвардійця 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України молодшого сержанта Євгена Бончева Микола Зіновійович передав свій автомобіль на потреби бригади.

Як розповіли на сторінці бригади у Facebook, вчинок отця Захисника свідчить про велику повагу та жертовність до вирішення своїх синів піти захищати рідну землю.

«Я пишаюсь подвигами синів. За те, що вони зробили для країни. Вони пішли добровольцями на фронт та віддали найцінніше для майбутнього українських дітей – своє життя. Я передаю автівку 11 бригаді ім. М. Грушевського Національної гвардії України, щоб таким чином принести ще користь Силам оборони України. Памʼять про синів, як про Героїв житиме вічно»,

– поділився батько гвардійця.

На жаль, повідомляють в 11-й бригаді, батько втратив обох синів – у лютому 2023 року загинув його син Ігор Бончев, який проходив службу у Збройних силах України, а у серпні 2023 року під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісні з життям інший його син – Євген Бончев. Обидва захисники героїчно та сумлінно захищали Україну від рашистських окупантів на сході та півдні країни.

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