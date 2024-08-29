На Харьковском направлении погиб дороволец из Тарутино

Трагическую весть сообщили в Тарутинском поселковом совете.

С первых дней вторжения Рустам добровольно вступил в ряды ВСУ и достойно защищал Украину от захватчиков.

Оператор отделения самоходно-артиллерийской батареи Рустам Хамраев погиб во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий на Харьковском направлении.

25 августа по позициям, которые он оборонял, попали вражеские дроны, в помещении вспыхнул пожар. На следующий день тело Героя было найдено под завалами.

Защитнику было 30 лет…

Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».