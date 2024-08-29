На Харьковском направлении погиб дороволец из Тарутино

Одесская область и Украина снова потеряли своего верного сына, которой героически боролся с коварным врагом. В зоне боевых действий на Харьковском направлении погиб житель Тарутинской громады, военнослужащий Рустам Олимжонович Хамраев.
Трагическую весть сообщили в Тарутинском поселковом совете.
С первых дней вторжения Рустам добровольно вступил в ряды ВСУ и достойно защищал Украину от захватчиков.
Оператор отделения самоходно-артиллерийской батареи Рустам Хамраев погиб во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий на Харьковском направлении.
25 августа по позициям, которые он оборонял, попали вражеские дроны, в помещении вспыхнул пожар. На следующий день тело Героя было найдено под завалами.
Защитнику было 30 лет…
Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».