В Одесской области семья потеряла на войне второго сына, защищавшего Украину

Евгений Бончев, 38-летний младший сержант, боролся за независимость Украины в составе 11-й бригады имени Михаила Грушевского. 29 августа, во время выполнения боевого задания, военный получил ранения несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает 11-я бригада имени Михаила Грушевского НГУ.

Погибший Евгений — это уже второй сын, потерянный семьей Бончевых на российско-украинской войне. В феврале семья похоронила младшего сына – Игоря.

Как сообщили в бригаде, Евгений пропал без вести в конце августа в районе Малая Токмачка Запорожской области.

Его мать до последнего верила, что сын жив. Она обращалась с просьбой помочь в его поисках. Она искала Евгения в списках раненых и пленных, однако, к сожалению, чуда не произошло.

Евгения вспоминают в его родном учебном заведении — Надеждовском лицее Арцизского городского совета. Евгения там помнят, как очень умного человека с большим сердцем.

Павший защитник Украины закончил лицей с золотой медалью и получил высшее образование в Измаильском государственном гуманитарном университете.

Но война внесла свои коррективы в его жизнь. Уже с первых дней полномасштабного вторжения Евгений Бончев вместе с младшим братом Игорем вступили в Вооруженные силы Украины.

Читайте также: