Осенние праздники, возрождение «беби-боксов» и парадоксальное Таирова: новости Одессы за 1 октября

Вчера, 1 октября, «Одесская жизнь» рассказывала о таких событиях.
В октябре будет повод отметить множество профессиональных, государственных и международных праздников.
Также стало известно, что в Украине снова будут выдавать «Пакеты малыша» в виде натуральной помощи вместо денежных компенсаций.
Между тем, в Украине выявили 4 069 случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд.
А в Одесской области сложилась критическая ситуация с медицинским кислородом.
Хорошая новость для жителей Таирова: конечные маршрутов общественного транспорта на поселке практически всегда безлюдны.