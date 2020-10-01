Таировский парадокс: на юге Одессы нет очередей на остановках (фото)

Уже несколько недель в Одессе остается актуальной проблема очередей на остановках общественного транспорта из-за ограничений, введенных во время карантина. Дождаться и попасть в набитую маршрутку становится настоящим испытанием, но вот парадокс: на поселке Таирова конечные маршрутов практически всегда безлюдны.

Такие наблюдения сделал корреспондент «Одесской жизни» сегодня в час пик, с 7 до 9 часов утра, когда люди добираются на работу в сторону города.

В разных районах Одессы толпы пассажиров часами стоят на остановках в ожидании нужного транспорта. Часть маршруток проезжают мимо, некоторые набивают людей так, что это становится причиной для серьёзных потасовок. Но на Таирова таких ситуаций не возникает: всё работает как и в докарантинное время.

На конечных 148, 146, 232 и 121-го маршрутов утром можно встретить не более 10-15 человек. Попасть в маршрутку — без проблем. Часть, конечно, ограничиваются лишь сидячими местами, однако большинство водителей везут и стоящих пассажиров. Что касается средств индивидуальной защиты, то лишь малая часть придерживается установленных правил и носит маски.

Ситуация с трамвайными остановками практически схожая. Соблюдения карантинных ограничений соблюдаются более тщательно, но довольно часто большинство трамваев остаются лишь наполовину заполненными.

На вопрос, почему по сравнению с другими районами на Таирова практически отсутствует проблема очередей на остановках, одесситы отвечают по-разному. Одни говорят, что вариативная транспортная развязка разгружает движение, другие говорят о несоблюдении водителями карантинных норм.

«Мне кажется, что это комплекс причин. Маршрутки набирают всех без разбору, да и проверка со стороны полиции тут, возможно, не такая, как на других участках», — комментирует одессит Сергей.

Ранее «Одесская жизнь» писала об огромных очередях на остановках общественного транспорта в районе Пересыпского моста.