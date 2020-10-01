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Вещи вместо денег: Верховая Рада вернула «беби-боксы» для новорожденных

Вещи вместо денег: Верховая Рада вернула «беби-боксы» для новорожденных

В Украине снова будут выдавать «Пакеты малыша» в виде натуральной помощи вместо денежных компенсаций.

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Соответствующий законопроект №3006а приняли в Верховной Раде. «За» проголосовали 264 народных депутата. Сейчас документ ждёт подписи президента.

Наборы с одеждой и другими полезными вещами для младенцев снова будут выдавать, как и раньше, прямо в роддоме. Получать их должны не позднее 30 дней с момента рождения ребёнка.

Также в законе сказано, что те мамочки, которые родили ребёнка вне медучреждения, смогут получить наборы в органах социальной защиты. Для этого необходимо писать заявление.

Стоимость «беби-бокса» составит не менее трёх прожиточных минимумов. До 31 декабря 2020 года закупать товары для пакетов будут через Управление ООН, а далее согласно Закону Украины «О публичных закупках».

Кроме того, с 1 июля 2021 года родители смогут выбрать либо «беби-бокс», либо деньги.

Напомним, «Пакеты малыша» в Украине выдавались одноразово родителям новорожденных с 2018 года. Но летом 2020 года правительство решило заменить их денежной компенсацией в размере 5 000 грн. Сумма переводилась на социальные банковские карты.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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