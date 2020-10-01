Новости Одессы и Одесской области

Больницам Одесской области не хватает медицинского кислорода

Больницам Одесской области не хватает медицинского кислорода

В Одесской области сложилась критическая ситуация с медицинским кислородом.

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Об этом сообщила сегодня в Facebook глава одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Волонтер пояснила, что Киевский кислородный завод, который ранее заправлял цистерны и привозил баллоны с кислородом в одесские областные больницы, из-за увеличения потребления медицинского кислорода всей страной сейчас вынужден прекратить поставки, поскольку у предприятия не хватает машин. При этом на Одесчине всего одна кислородная станция – в Измаиле. Еще одна – в Любашовке – может появиться не раньше чем через месяц. Между тем, по словам волонтера, с момента старта подготовки к «кислородному» сезону прошло уже полгода.

Возникшую проблему можно было бы решить за счет Одесского припортового завода. Предприятие готово повышать свой технический кислород до уровня медицинского, но государство не предоставило ему необходимую лицензию. Использовать технический кислород при соответствующем грамотном подходе заводу также не разрешили.

«И самое страшное другое. Тут же сейчас активизируются мелкие фирмы, которые будут продавать технический кислород и варить баллоны «на коленке». Последствия такой деятельности – от погубленных ИВЛ и забитых легких у пациентов (маслами и другими внедрениями) до опасности взрывов», – предупреждает Ножевникова.

Фото: иллюстрационное

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в центральных районных больницах Одесской области пациенты с коронавирусом вынуждены лечиться полностью за свой счёт.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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