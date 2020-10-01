Коронавирус 1 октября: еще один антирекорд в Украине, в Одесской области – 260 новых случаев

За прошедшие сутки в Украине выявили 4 069 случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд. Антирекорды фиксируются уже два дня подряд.

Количество заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии по данным на утро 1 октября составляет 213 028 человек. Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.

В Одесской области за сутки выявили 260 новых случаев заболевания COVID-19, 30 человек вылечились, умерли 5 человек. Всего с начала эпидемии в Одесской области выявлено 13 789 случаев коронавируса, вылечились 2 550 человек, умерли 208 человек, болеют 11 031 человек.