Новости Одессы и Одесской области

«Оранжевая» зона и осенний Приморский бульвар – главные новости Одессы 10 октября

«Оранжевая» зона и осенний Приморский бульвар – главные новости Одессы 10 октября

Вчера, в субботу, 10 октября, “Одесской жизни” стало известно о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

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Украина обновила зоны карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Одесса оказалась в “оранжевой” зоне.

Рано утром 10 октября в районе Авангарда неизвестные с помощью экскаватора раскопали чугунный водовод на Одессу диаметром 750 мм и повредили его.

Стало известно, чем закончилась “битумная история”, случившаяся в Одессе в начале лета, когда жара растопила битумную смесь, которой заливали трещины в дорожном полотне, и дороги города внезапно “потекли”.

Проехаться по одесским улицам на велосипеде не всегда удается с комфортом – в городе не так уж много дорожек, приспособленных для движения этого самого экологичного вида транспорта.

Как только наступает осень, сразу же вспоминается классическое про “унылую пору, очей очарованье”. Мы проследовали от Уголка старой Одессы до памятника автору этих строк.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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