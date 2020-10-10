Одесские дороги «потекли» – кто и как их ремонтировал?

Пришедшая с началом лета в Одессу жара растопила битумную смесь, которой заливали трещины в дорожном полотне, и дороги города внезапно “потекли”. Тогда же в управлении дорожного хозяйства (УДХ) мэрии города заявили, что провинившиеся подрядчики сами все исправят.

Чем закончилась эта история, узнавала “Пушкинская”.

Напомним, расплавленный битум на одесских дорогах наделал много шуму в соцсетях. Комментируя ситуацию, начальник управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Сандул заявил, что забивание щелей и трещин на дорогах битумом – обычное дело, но в тот раз по непонятной причине «что-то пошло не так». Тогда же чиновник заверил, что виновных ищут, а бракованный битум обязательно проверят в лаборатории.

Между тем, выяснилось, что главный виновник по сей день не найден. В УДХ рассказали, что проблемы возникли с улицами, где работали фирмы “ДСК Автошлях”, ДП “Лидер” и компания с говорящим названием “Навекастрой”. Договоры с ними заключали весной 2019-го и зимой 2020 годов. Эти три компании должны были поработать на 146 с лишним тысячах погонных метров.

В частности с ООО “ДСК Автошлях” горсовет заключил три договора на общую сумму 11,4 млн грн; с ДП “Лидер” – один договор на 4,94 млн грн (из них подрядчик пока что получил около 2 млн грн), а с ООО “Навекастрой” договорились на 253,8 тыс. грн. Всего битумные работы с подвохом на данный момент обошлись городу в 13,7 млн грн. За эти деньги, исходя из ответа дорожников на запрос журналистов, подрядчики работали на двух десятках одесских улиц во всех районах города. Больше всего погонных метров отработали на улицах Черноморского Казачества (28 370), Балковской (26 724) и Атамана Головатого (24 115).

При этом в УДХ заявили, что трещины и щели в дорожном полотне обрабатывают битумом уже 5-6 лет и подобной проблемы якобы никогда не было.

Гарантия на подобные работы – один год. Так что исправлять ситуацию подрядчики взялись за собственные деньги и якобы даже убрали потом с дорог лишний песок и цемент. Между тем, песок на обочинах улиц лежал даже 20 июня.

В УДХ также пообещали внимательно следить за развитием ситуации и в случае необходимости – заставить подрядчиков переделать работу, но позже. Дорожники заверили, что такие работы можно проводить либо ранней весной, либо поздней осенью – когда трещины максимально открыты.

“Так что может еще просто не время”, – полагает автор публикации.

Также в УДХ сообщили, что тройка подрядчиков заказала экспертизу использованного ими битума. Ее делало в Киеве госпредприятие “ДерждорНДІ”. По мнению экспертов, проблем с битумом нет. Это же констатируют и городские дорожники. Таким образом, вышло, что в “битумной истории” никто и не виноват.

При этом в УДХ также заявили, что в то время, когда одесские дороги “поплыли”, одесситы якобы ни разу не жаловались на испорченные авто и документальных подтверждений, что такие случаи вообще были, тоже нет.

Между тем, сотрудничество одесской мэрии с фирмой “Навекастрой” было недолгим: оно началось в 2019 году и тогда же закончилось. О новых заказах для компании “ДСК Автошлях” после “битумного” также ничего не известно. Правда, за 2019-2020 годы фирма успела получить от УДХ заказов на 41 с лишним миллион гривен. А вот ДП “Лидер” активно сотрудничает с мэрией и по сей день. За последние два года этот подрядчик получил от дорожников заказов на 188 млн грн.

Фото иллюстрационное