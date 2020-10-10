Новости Одессы и Одесской области

Охотники за металлом повредили водовод на Одессу

Охотники за металлом повредили водовод на Одессу

Сегодня рано утром в районе Авангарда неизвестные лица с помощью экскаватора раскопали чугунный водовод на Одессу диаметром 750 мм и повредили его. Устроив аварию, вандалы спешно ретировались.

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Сотрудники “Инфоксводоканала” оперативно прибыли на место и приняли все меры, чтобы не оставить Одессу без воды. Сейчас проводится переключение потребителей поврежденного водовода на другие резервные линии. Также идут ремонтно-восстановительные работы.

Следует отметить, что это уже не первая попытка повреждения действующих линий водоснабжения. А предыдущие такие попытки были пресечены службой безопасности и правоохранительными органами.

Администрация “Инфоксводоканала” просит отозваться всех возможных свидетелей сегодняшнего происшествия, а также просит не оставаться равнодушными при любых попытках хищения или повреждения объектов водоснабжения. Колл-центр компании примет круглосуточно любую информацию о подобных противоправных действиях.

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