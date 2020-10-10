Октябрь по-одесски: от Уголка старой Одессы до Пушкина – много фото

Как только наступает осень, сразу же вспоминается классическое про “унылую пору, очей очарованье”. Мы проследовали от Уголка старой Одессы до памятника автору этих строк. Об унылой поре и речи нет.

Удивительное время: одни деревья ярко-зеленые, словно лето в разгаре, другие же уже торопятся напомнить об осени. В одежде одесситов то же самое – у одних еще лето, у других – та же осень.

Яркое солнце, струятся фонтанчики, людей зазывают на экскурсии, продаются чисто одесские сувениры, как в разгар курортного сезона. Да и листья не очень-то торопятся пасть к вашим ногам. Если бы не упавшие каштаны, и в самом деле можно было бы не сразу понять что за месяц сейчас царствует в городе.

Ах, этот Приморский! Расслабляет даже в будний день, словно напоминает, что по главному городскому бульвару исключительно гуляют или присаживаются на скамейки.

И если вы думаете, что послушать песни “за Одессу” можно здесь только вечером, то очень ошибаетесь: их на Приморском бульваре распевают и днем.

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