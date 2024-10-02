Новости Одессы и Одесской области

Олимпийским чемпионкам из Одессы подарили квартиры

Олимпийским чемпионкам из Одессы подарили квартиры

Сегодня, 2 октября 2024 года, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер вручил сертификаты на новые квартиры олимпийским чемпионкам из Одессы, саблисткам Елене Кравацкой и Алине Комащук.

Как сообщил Кипер на своих страницах в соцсетях, наши спортсменки вошли в историю, получив «золото» в командном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже.

При это глава ОВА отметил, что квартиры для спортсменок в Одессе приобретены не за бюджетные средства – их помог купить бизнесмен, который ранее помог приобрести квартиру для семьи погибшего фельдшера Сергея Ротару.

«Благодарю сознательного предпринимателя за поддержку наших людей в это непростое время.
Еще раз благодарю Елену и Алину за то, что прославили Одесщину на весь мир. Желаю побед в будущем!»,

– написал Кипер.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» взяла интервью у наших чемпионок:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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