Олимпийским чемпионкам из Одессы подарили квартиры

Сегодня, 2 октября 2024 года, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер вручил сертификаты на новые квартиры олимпийским чемпионкам из Одессы, саблисткам Елене Кравацкой и Алине Комащук.
Как сообщил Кипер на своих страницах в соцсетях, наши спортсменки вошли в историю, получив «золото» в командном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже.
При это глава ОВА отметил, что квартиры для спортсменок в Одессе приобретены не за бюджетные средства – их помог купить бизнесмен, который ранее помог приобрести квартиру для семьи погибшего фельдшера Сергея Ротару.
«Благодарю сознательного предпринимателя за поддержку наших людей в это непростое время.
Еще раз благодарю Елену и Алину за то, что прославили Одесщину на весь мир. Желаю побед в будущем!»,
– написал Кипер.
Напомним, ранее «Одесская жизнь» взяла интервью у наших чемпионок:
- «Вернуться в спорт было рискованнее, чем освоить новую профессию» — Алина Комащук, Олимпийская чемпионка (видео);
- Елена Кравацкая: от отчаяния до золота (видео).
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