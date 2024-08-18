Семье фельдшера Сергея Ротару, убитого в марте российской ракетой, подарили квартиру

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА, новую двухкомнатную квартиру для семьи погибшего фельдшера – жены Анастасии и двух сыновей – приобрели по инициативе Олега Кипера и при поддержке бизнесмена из Одесской области.

Ремонт был завершен в кратчайшие сроки, добавили в Департаменте здравоохранения.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Сергея Ротару орденом «За мужество III степени».

15 марта 2024 года рашисты дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

На помощь пострадавшим незамедлительно направилась бригада медиков, в составе которой был и фельдшер Сергей Ротару. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг нанес в то же место повторный ракетный удар.

Всего в результате той атаки погиб 21 человек, в том числе и Сергей Ротару.