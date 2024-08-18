Семье фельдшера Сергея Ротару, убитого в марте российской ракетой, подарили квартиру

Сегодня, 18 августа, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер передал ключи от новой квартиры семье фельдшера Сергея Ротару, погибшего во время выполнения служебного задания, прибыв для спасения пострадавших во время ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА, новую двухкомнатную квартиру для семьи погибшего фельдшера – жены Анастасии и двух сыновей – приобрели по инициативе Олега Кипера и при поддержке бизнесмена из Одесской области.
Ремонт был завершен в кратчайшие сроки, добавили в Департаменте здравоохранения.
Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Сергея Ротару орденом «За мужество III степени».
15 марта 2024 года рашисты дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.
На помощь пострадавшим незамедлительно направилась бригада медиков, в составе которой был и фельдшер Сергей Ротару. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг нанес в то же место повторный ракетный удар.
Всего в результате той атаки погиб 21 человек, в том числе и Сергей Ротару.