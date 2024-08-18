Новости Одессы и Одесской области

Семье фельдшера Сергея Ротару, убитого в марте российской ракетой, подарили квартиру

Семье фельдшера Сергея Ротару, убитого в марте российской ракетой, подарили квартиру

Сегодня, 18 августа, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер передал ключи от новой квартиры семье фельдшера Сергея Ротару, погибшего во время выполнения служебного задания, прибыв для спасения пострадавших во время ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА,  новую двухкомнатную квартиру для семьи погибшего фельдшера – жены Анастасии и двух сыновей – приобрели по инициативе Олега Кипера и при поддержке бизнесмена из Одесской области.

Семья погибшего фельдшера Сергея Ротару

Ремонт был завершен в кратчайшие сроки, добавили в Департаменте здравоохранения.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Сергея Ротару орденом «За мужество III степени»

15 марта 2024 года рашисты дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

На помощь пострадавшим незамедлительно направилась бригада медиков, в составе которой был и фельдшер Сергей Ротару. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг нанес в то же место повторный ракетный удар.

Всего в результате той атаки погиб 21 человек, в том числе и Сергей Ротару.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua