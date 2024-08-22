Елена Кравацкая: от отчаяния до золота (видео)

– За вашей победой стоит долгий путь. Самым сложным оказался именно двухлетний период подготовки к Олимпиаде, потому что за это время вам сообщили несколько страшных известий. Заболели раком ваши родители, а родной дядя погиб на войне. Очень сложно представить, как с этим справиться даже человеку, хотя бы имеющему возможность взять отпуск и пережить это. У вас такой возможности не было. Где Вы нашли силы и что мотивировало Вас идти дальше?

– Честно говоря, я не представляю, как бы я вообще могла это пережить, если бы я не занималась спортом и у меня не было бы соревнований и тренировок. На них я иногда могла переключаться. Бывали такие дни, когда ты ничего не можешь делать, ты не можешь тренироваться. Даже на соревнованиях было такое. Это был март, когда в Одессе было много взрывов и прилетов. Там был мой сын. В это время я не могла фехтовать, я проигрывала свои бои, потому что я читаю новости, а мне выходить на дорожку. Ты не можешь с этим справиться, но была цель, я понимала, что я очень этого хочу. У меня была команда, которая меня сильно поддерживала. Мои тренеры тоже очень чувствительны и лояльны. Не было такого, что ты спортсменка, ты работаешь, и все равно, что у тебя там творится. Они меня очень понимали и отпускали домой гораздо чаще, чем других девочек. Они говорили: «Мы понимаем твое состояние, поэтому если тебе нужно время побыть с сыном или родителями – поезжай. А когда будешь готова – возвращайся». Поэтому не знаю как, но я очень рада, что удалось с этим справиться и дойти до своей цели.

– Как Вы объединяли подготовку к Олимпиаде с материнством и сколько сейчас Вашему сыну лет?

– Ему 6,5 лет. Скажу Вам, что это было самое сложное в плане самочувствия, психологического состояния. Только мамы могут понять, как это вообще с ребенком, когда он еще очень активен и требует максимального к себе внимания. У меня мальчик, у него очень сильный характер. В принципе с ним тяжело, а когда у тебя еще тренировки, соревнования, и ты находишься вообще не в своей стране… Первые полтора года я была с ним в Италии. И у меня не было поддержки и помощи. Мне нужно было тренироваться, готовить еду, смотреть за ребенком, уделять ему время и все объяснять. Я чувствовала, что просто схожу с ума. И что я не живу эту жизнь, а существую. Знаете, какой-то такой маленький ад был. Потому уже через полгода ко мне стали приезжать бабушки помогать, няню я нашла. Но этого я даже не хочу вспоминать.

– Как вообще все эти ситуации повлияли на Ваш личный результат? Вы говорили, что после соревнований вы не были удовлетворены своим индивидуальным выступлением. Чего вам лично не хватило?

– Мне не хватило немного концентрации. Потому что в день личных соревнований у меня было хорошее предчувствие, и я чувствовала, что могу попасть в финал. Был один удар, который я нанесла, и я была уверена, что судья его засчитает. Но этого не произошло. В тот момент, когда он показал, что дает мне, а не в мою пользу – я отвернулась. И поскольку в этих соревнованиях табло висело по-другому, я не видела, что это проигрываю в счете. Когда я нанесла свой четырнадцатый удар, я думала, что это уже было пятнадцатый и я уже выиграла бой. И тут я поворачиваюсь и вижу, что счет равный. Я не могу понять, как это случилось. Конечно, у меня был шок и не было времени, чтобы подумать над этим. Я сажусь в стойку, но я вообще не готова и продолжаю думать над ошибкой. Так что последний удар я пропустила. Мне было очень досадно. Даже если судья допустил ошибку, я должна была это скорее принять и дальше думать, что мне нужно делать. Это стоило мне поражения.

– Как Вы принимаете такие личные неудачи? Как их переживаете?

– Первые два дня после индивидуального состязания меня просто не существовало. Я вообще никак не чувствовала себя. Потом уже девочки немного включились, начали меня ободрять. Мы разговаривали с командой, настраивались, потому что знали, что еще есть шанс на командные соревнования.

Еще на тему: В Одессе поздравили олимпийских чемпионок Алину Комащук и Елену Кравацкую

– Каковы мнения по поводу ближайшего будущего в вашей карьере? Будете продолжать соревноваться, возможно ли это будет уже тренерство?

– Вы же знаете, сейчас у нас строить планы на будущее – невозможно. Поэтому в моих мыслях я хотела бы дальше продолжать, у меня есть желание. Я бы хотела, конечно, поехать на следующую Олимпиаду и добыть в борьбе свое «золото» лично. Но есть много нюансов, которые тоже нужны для этого. Потому что желания маловато. Нужна команда, нужен тренер, нужно очень многое организовать. Если на это будет возможность, то я хочу продолжать.

Вас также может заинтересовать: «Вернуться в спорт было рискованнее, чем освоить новую профессию» – Алина Комащук, Олимпийская чемпионка (видео).