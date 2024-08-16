«Вернуться в спорт было рискованнее, чем освоить новую профессию» — Алина Комащук, Олимпийская чемпионка (видео)

Напомним, одесситки Алина Комащук и Елена Кравацкая завоевали золотые медали по фехтованию на Олимпийских играх 2024 года.

Ковид и война чуть не остановили карьеру

— Алина, вы только недавно вернулись в Одессу. Подготовка к Олимпиаде длилась почти два года. Как вы себя чувствуете сейчас?

— Сейчас я счастлива, потому что у меня наконец-то отдых. Я дома, чего я очень хотела, и у меня нет ограниченных сроков пребывания здесь. На счет статуса, осознание немного приходит, но не до конца. Меня все поздравляют, сейчас очень активные дни.

— Перед тем как получить золото вы переживали кризисы, из-за которых дважды уходили из большого спорта. Что на вас повлияло тогда?

— На первой Олимпиаде в Рио мы были сверху. У нас было много наград с Кубков мира, с чемпионатов Европы. Поэтому медаль в Рио была как последовательность. Потом на протяжении многих лет не выигрывали. А чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио, мы должны были выиграть отборочный старт. Очевидно, что шансов у нас было немного. И перед последним турниром начался ковид.

— На год все соревнования отменили. Я тренировалась, но параллельно пошла на курсы дизайна интерьера. Я хотела учиться, потому что понимала, что придется искать себя в другой сфере. Мы поехали на последний турнир. К сожалению, неудачно выступили. Было сильное разочарование и после этого я решила, что нужно заканчивать. Однако Ольга Харлан отобралась, и мы не хотели оставить ее одну. Перед Олимпиадой мы приехали помочь ей подготовиться, поэтому у меня была и пауза, и вроде бы я и тренировалась. Но не с целью на будущее, скажем так.

— Вторая пауза, я так понимаю, была уже во время полномасштабного вторжения. Это вас подкосило? Я также знаю, что вы решили попробовать себя в ИТ. Возможно вопрос был в деньгах?

— И это тоже. Много факторов сыграло роль в принятии решения, а полномасштабное вторжение имело наибольшее влияние. Я не представляла, как можно соревноваться, когда идет война, когда такое происходит в Украине. Меня всю перевернуло. Я не понимала, как можно сочетать это со спортом. Тем более до этого у меня были мысли о завершении. И я понимала, что мне нужно сейчас найти работу, чтобы иметь какое-то понимание, что делать дальше. Но мне позвонили и предложили ехать в Италию. Я сказала, извините, но, наверное, я не готова продолжать фехтовать.

— Тем более у нас были неудачные сезоны в течение пяти лет. К тому же возвращаться в спорт было немножко рискованно, чем осваивать новую профессию, тем более мне уже не мало лет. И вот так я взяла паузу. Потом девушки поехали на соревнования, на чемпионат Европы. У меня как раз с конца апреля и до сентября была учеба. Каждый день домашние задания. У меня мыслей о спорте даже не было, если честно. После 20 лет в спорте было очень сложно. Я и плакала, и думала что ничего не получится, но я смогла закончить учебу. И уже осенью мне второй раз позвонил наш тренер и предложил вернуться в команду для подготовки к Олимпийским играм 2024. Я согласилась.

Об отношении к российским спортсменам

— Относительно отношения к российским спортсменам. Изменилось ли оно после дисквалификации Ольги Харлан из-за того, что она не пожала руку россиянке на соревнованиях?

— Международная федерация фехтования разрешила не пожимать им руки. То есть мы можем делать вид, что их не существует. Это замечательно. Конечно, я не хотела бы с ними фехтовать. Я не хотела бы с ними быть на одних соревнованиях. Но я понимала, чтобы попасть на Олимпиаду, это нужно. Конечно, хорошо, что они даже не могли соревноваться командой, потому что мне было бы сложно. Я не знаю, какое бы я решение приняла, и слава Богу, не узнаю.

— Были ли те, кто откровенно говорил, что не поддерживает войну и пытался идти на контакт?

— Да, конечно. Но даже если я вижу, что человек что-то выставляет и он против войны, я благодарна человеку, что он сознательный, но я не могу к нему подойти. У меня все равно есть определенный барьер. Для меня это навсегда. Я не смогу позволить себе говорить с ними после того, что они сделали, и как они реагировали на это с начала войны. Я им не верю, скажем так. Большинству не верю. Относительно тех, кто выступает под флагами других государств — они сделали правильно, что не представляют страну террориста. Но я так же не хочу с ними общаться.

«Никогда не пожалею об этом выборе»

— Есть ли какие-то возрастные ограничения в карьере шаблисток и какие дальнейшие перспективы для спортсменов?

— Ограничений как таковых — нет. Если твое тело позволяет тебе заниматься с такой интенсивностью, четыре года проводить изо дня в день в зале, и у тебя относительно немного травм, потому что все спортсмены имеют травмы, то ты можешь заниматься. У нас, в принципе, саблистки до 36-37 лет тренируются, а дальше уже сложнее. Тренерство — это первая мысль, о которой ты думаешь после завершения карьеры, потому что ты это хорошо знаешь, ты это понимаешь, ты это любишь. Но быть тренером и быть спортсменом — немного разные категории. И если ты хороший спортсмен, это не значит, что ты будешь хорошим тренером.

— В ИТ можно больше заработать, чем на тренерстве?

— ИТ стабильное. Если ты хороший новичок, и доходишь до какого-то уровня — у тебя стабильность. Если ты очень хороший тренер, ты можешь также много зарабатывать, но для этого нужны годы, и немало, наверное лет 10-20.

— Когда-то жалели, что потратили на спорт 20 лет?

— Перед Олимпиадой психолог организовала тимбилдинг. И там был такой ящик, куда нужно было написать, то что ты хочешь сказать себе после соревнований. Лично я написала, что никогда не пожалею за этот выбор. Неважно, как все сложится. Мы выросли, у нас большие достижения были за эти полтора года. И для меня это показатель того, что даже если ты не веришь во что-то, или тебе не дают поверить в это, не теряй надежду, ты все можешь достичь. И будучи на 17 месте мирового рейтинга, подняться на 3 место перед Олимпийскими играми — это очень сильно. Это очень трудно, но очень сильно. И нет, я ни о чем не жалею.

Диана Федотова