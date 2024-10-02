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Олімпійським чемпіонам з Одеси подарували квартири

Олімпійським чемпіонам з Одеси подарували квартири

Сьогодні, 2 жовтня 2024 року, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер вручив сертифікати на нові квартири олімпійським чемпіонкам з Одеси, шаблісткам Олені Кравацької та Аліні Комащук.

Як повідомив Кіпер на своїх сторінках у соцмережах, наші спортсменки увійшли в історію, – отримавши «золото» у командному турнірі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

При цьому глава ОВА зазначив, що квартири для спортсменок в Одесі придбано не за бюджетні кошти – їх допоміг купити бізнесмен, який раніше допоміг придбати квартиру для сім’ї загиблого фельдшера Сергія Ротару.

«Тож дякую свідомому підприємцю за підтримку наших людей у ​​цей непростий час.
Ще раз висловлюю вдячність Олені та Аліні за те, що прославили Одещину на весь світ. Бажаю перемог у майбутньому!»,

– написав Кіпер.

Нагадаємо, раніше «Одеське життя» взяло інтерв’ю у наших чемпіонок:

Читайте також: Підсумки Олімпіади-2024: скільки нагород у збірної України.

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