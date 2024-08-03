Украинские фехтовальщицы выиграли первое «золото» на Олимпиаде-2024

По сообщению НОК Украины, украинские спортсменки победили сборную Южной Кореи в командных соревнованиях по фехтованию на саблях со счетом 45:42.

Бой открыла и завершила Ольга Харлан.

Это первая золотая медаль Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее в этот же день украинская сборная одолела Японию со счетом 45:32.

Напомним, 29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала свою пятую за карьеру и первую в этом году олимпийскую медаль – ей досталась «бронза» по результатам напряженного поединка с кореянкой Чхве Се Бин.

Отметим, что до сегодняшнего дня украинки одерживали победу в командной женской сабле в 2008 году. И тогда же Ольга Харлан завоевала свое первое «золото».

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