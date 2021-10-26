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Одесский Дворец спорта украсят паркингом в 5 этажей: кто им воспользуется

Одесский Дворец спорта украсят паркингом в 5 этажей: кто им воспользуется

25 октября 2021 года ГАСК выдала разрешение построить в Одессе возле Дворца спорта пятиэтажный паркинг.

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Как сообщается, один этаж сооружения будет подземным и четыре надземными. Заказчиком стройки выступил сам Дворец спорта, а подрядчиком станет строительная компания «Стикон».

Паркинг строят для жильцов небоскреба?

Выбор подрядчика в данном случае имеет значение. Дело в том, что позади Дворца спорта «Стикон» строит свой жилой комплекс, который должен стать самым высоким зданием в Одессе.

И можно предположить, что таким образом хотят обеспечить жильцов будущего небоскреба паркоместами.

Предварительно, паркинг будет рассчитан на 200 мест, из которых 21 достанется громаде в лице облсолвета, остальные отойдут застройщику.

Кстати, высотка в 30 этажей уже построена и сейчас там идут отделочные работы. 120-метровое здание, после сдачи, войдет в десятку самых высоких домов Украины.

Что касается Дворца спорта, выступившего заказчиком, сам он должен в будущем переехать в новое здание, которое посроят на улице Центральный аэропорт.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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