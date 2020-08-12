В Одессе будут строить новый Дворец спорта – особенности проекта

О возможном строительстве мэрия заявила еще в мае. Тогда городу удалось выполнить все необходимые процедуры для включения в перечень городов-получателей государственной субвенции на строительство объекта. А накануне в Одесском горсовете презентовали проект нового Дворца спорта.

По проекту универсальный характер новой арены позволяет трансформировать внутреннее пространство для соревнований в разных видах спорта, культурных, деловых и концертных мероприятий.

На первом этаже Дворца спорта разместится вестибюль, гардеробы, тренажерный и спортивный залы, конференц-зал. На втором этаже будет специальная площадка, по которой можно обойти весь стадион по кругу. Здесь предусмотрены точки питания и торговли. На третьем этаже разместится зона для VIP-посетителей.

Согласно проекту Дворец спорта рассчитан на три тысячи человек.

Рядом с ареной спроектирована автомобильная парковка и стоянка для велосипедов на 50 мест.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что в этом году без ремонта останутся Воронцовский дворец и Старая биржа.

Фото: Сайт мэрии Одессы