Олимпиада-2024: теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором раунде

Олимпиада-2024: теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором раунде

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина одержала очередную победу на Олимпиаде-2024 в Париже, обыграв шестую ракетку мира Джессику Пегулу из США. К сожалению, не удалось одолеть соперницу во втором раунде одесситке Даяне Ястремской.

На Олимпийских играх в Париже продолжается женский теннисный турнир. Вчера, 29 июля, Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2024. Для того, чтобы этого добиться, ей пришлось серьезно напрячься, но и соперница была серьезная — шестая ракетка планеты, американка Джессика Пегула.

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Битва длилась час и 49 минут. Первый сет Элина проиграла в упорной борьбе 4:6. Второй совершенно изменил ситуацию — украинка взяла себя в руки и просто «забомбила» Пегулу — 6:1. Примерно в том же духе все продолжалось и в третьем сете, разве что Пегула сопротивлялась активнее — но все равно проиграла 3:6.

В 1/8 финала Свитолина встретится с девятой сеяной Барборой Крейчиковой из Чехии.

А вот одесская теннисистка Даяна Ястремская во втором раунде потерпела поражение от представительницы Колумбии Камилы Осорио.

Матч продлился 1 час и 55 минут. Во второй партии украинка вела в счете, но ее соперница сумела переломить ход игры и одержать уверенную победу в сете и матче.

Даяна Ястремская завершает свои одиночные выступления на Олимпиаде-2024, однако она еще сыграет в парном разряде вместе с Мартой Костюк против Линетт и Росольской.

Напомним, что Элина Свитолина вместе с пловцом Михаилом Романчуком пронесла флаг Украины на церемонии открытия летней Олимпиады-2024.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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