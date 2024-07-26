Одесская спортсменка понесет флаг сборной Украины на открытии Олимпиады-2024: где и когда смотреть церемонию

Церемонию открытия Олимпиады-2024 уже окрестили исторической

Организаторы Олимпийских игр решили отойти от привычной процессии в чаше главной арены соревнований. Взамен они устроят парад лодок на реке Сена, а официальная часть презентации атлетов состоится на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

Вместо прохода легкоатлетическими дорожками тысячи спортсменов станут участниками речного парада. Делегации спортсменов на корабликах преодолеют маршрут длиной 6 км — от Аустерлицкого моста до моста Йена. Водный парад из почти 100 лодок продлится 3 часа 45 минут.

Маршрут олимпийской регаты протянется от моста Аустерлиц на 6 км к западу мимо исторических прелестей столицы Франции вроде собора Норт-Дам и музея Лувр до упомянутой Трокадеро. Непосредственно на площади напротив Эйфелевой башни зажгут олимпийский огонь и объявят Игры открытыми.

Роль естественных зрительских трибун исполнят набережные Сены. Концепция открытого пространства сделает Париж-2024 величайшей церемонией открытия с точки зрения охвата – аудитории и географии.

Каждая сборная будет иметь одного или двух знаменосцев. Флаг Украины будет нести бывшая третья ракетка мира и «бронзовый» призер Олимпиады в Токио Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук — двукратный «серебряный» призер прошлых Игр.

Известно, что лейтмотивом открытия Олимпиады станет путешествие олимпийского огня. Планируется провести около 30 передач эстафеты во время церемонии. Имя того, кто будет зажигать олимпийский котел, держится в тайне.

Содержание развлекательной части церемонии открытия также остается тайной. Ходят слухи, что в представлении примут участие около 20 известных исполнителей, в их числе могут быть Айя Накамура, Lady Gaga, Селин Дион.

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2024

Церемония открытия Олимпиады в Париже начнется в 21:30 по киевскому времени.

Трансляцию церемонии открытия Игр-2024 украинские поклонники спорта смогут посмотреть на телеканалах «Перший», «Суспільне Спорт» и региональных каналах Суспільного (например, Суспільне Ровно, Суспільне Одесса и т.д.).

Также за церемонией можно будет наблюдать на диджитал-платформе Суспільне Спорт.

Напомним, Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа. В этом году в Олимпийских играх примут участие 10 714 спортсменов из 206 стран мира. В общей сложности будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Украину на этих соревнованиях представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.