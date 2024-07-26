Одесская спортсменка понесет флаг сборной Украины на открытии Олимпиады-2024: где и когда смотреть церемонию

Одесская спортсменка понесет флаг сборной Украины на открытии Олимпиады-2024: где и когда смотреть церемонию

Торжественное открытие Олимпиады-2024 в столице Франции сегодня, 26 июля, в 20:30 по киевскому времени. Впервые в истории шоу пройдет не на стадионе, а вдоль реки Сены. «Одесская жизнь» рассказывает все самое интересное вокруг церемонии открытия, а также где смотреть старт Олимпиады.

Церемонию открытия Олимпиады-2024 уже окрестили исторической

Организаторы Олимпийских игр решили отойти от привычной процессии в чаше главной арены соревнований. Взамен они устроят парад лодок на реке Сена, а официальная часть презентации атлетов состоится на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней.

Читайте также: Список олимпийцев пополнился еще двумя спортсменами Одесской области: кто едет в Париж

Вместо прохода легкоатлетическими дорожками тысячи спортсменов станут участниками речного парада. Делегации спортсменов на корабликах преодолеют маршрут длиной 6 км — от Аустерлицкого моста до моста Йена. Водный парад из почти 100 лодок продлится 3 часа 45 минут.

Маршрут олимпийской регаты протянется от моста Аустерлиц на 6 км к западу мимо исторических прелестей столицы Франции вроде собора Норт-Дам и музея Лувр до упомянутой Трокадеро. Непосредственно на площади напротив Эйфелевой башни зажгут олимпийский огонь и объявят Игры открытыми.

Роль естественных зрительских трибун исполнят набережные Сены. Концепция открытого пространства сделает Париж-2024 величайшей церемонией открытия с точки зрения охвата – аудитории и географии.

Каждая сборная будет иметь одного или двух знаменосцев. Флаг Украины будет нести бывшая третья ракетка мира и «бронзовый» призер Олимпиады в Токио Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук — двукратный «серебряный» призер прошлых Игр.

Олимпиада-2024

Известно, что лейтмотивом открытия Олимпиады станет путешествие олимпийского огня. Планируется провести около 30 передач эстафеты во время церемонии. Имя того, кто будет зажигать олимпийский котел, держится в тайне.

Содержание развлекательной части церемонии открытия также остается тайной. Ходят слухи, что в представлении примут участие около 20 известных исполнителей, в их числе могут быть Айя Накамура, Lady Gaga, Селин Дион.

Читайте также: Олимпийская гордость Одессы: кто из одесситов завоевал медали на Олимпиадах (+видео)

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2024

Церемония открытия Олимпиады в Париже начнется в 21:30 по киевскому времени.

Трансляцию церемонии открытия Игр-2024 украинские поклонники спорта смогут посмотреть на телеканалах «Перший», «Суспільне Спорт» и региональных каналах Суспільного (например, Суспільне Ровно, Суспільне Одесса и т.д.).

Также за церемонией можно будет наблюдать на диджитал-платформе Суспільне Спорт.

Напомним, Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа. В этом году в Олимпийских играх примут участие 10 714 спортсменов из 206 стран мира. В общей сложности будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Украину на этих соревнованиях представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua