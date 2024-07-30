Олімпіада-2024: тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в другому раунді

Олімпіада-2024: тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в другому раунді

Тенісистка з Одеси Еліна Світоліна здобула чергову перемогу на Олімпіаді-2024 у Парижі, обігравши шосту ракетку світу Джессіку Пегулу зі США. На жаль, не вдалося здолати суперницю в другому раунді одеситці Даяні Ястремській.

На Олімпійських іграх у Парижі триває жіночий тенісний турнір. Учора, 29 липня, Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпіади-2024. Для того, щоб цього домогтися, їй довелося серйозно напружитися, але й суперниця була серйозна – шоста ракетка планети, американка Джессіка Пегула.

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Битва тривала годину і 49 хвилин. Перший сет Еліна програла у впертій боротьбі 4:6. Другий абсолютно змінив ситуацію – українка взяла себе в руки і просто “забомбила” Пегулу – 6:1. Приблизно в тому ж дусі все тривало і в третьому сеті, хіба що Пегула чинила опір активніше – але все одно програла 3:6.

В 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з дев’ятою сіяною Барборою Крейчиковою з Чехії.

А ось одеська тенісистка Даяна Ястремська у другому раунді зазнала поразки від представниці Колумбії Каміли Осоріо.

Матч тривав 1 годину і 55 хвилин. У другій партії українка вела в рахунку, але її суперниця зуміла переломити хід гри та здобути впевнену перемогу в сеті та матчі.

Даяна Ястремська завершує свої одиночні виступи на Олімпіаді-2024, проте вона ще зіграє в парному розряді разом із Мартою Костюк проти Лінетт і Росольської.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна разом із плавцем Михайлом Романчуком пронесла прапор України на церемонії відкриття літньої Олімпіади-2024.

 

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