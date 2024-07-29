Одесситка Даяна Ястремская одолела первую соперницу на Олимпиаде-2024

Одесситка Даяна Ястремская одолела первую соперницу на Олимпиаде-2024

Одесская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на олимпийском теннисном турнире в Париже, победив в первом раунде бразильянку Лауру Пигосси.

В воскресенье, 28-го июля, две одесситки преодолели первый круг теннисного олимпийского турнира в Париже — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Даяна Ястремская в 1/32 финала одолела Лауру Пигосси (Бразилия, WTA 110) за 2 часа и завоевала путевку в 1/16 финала.

теннис

Ястремская стала третьей теннисисткой из Украины, которая вышла во 2-й раунд на Олимпиаде. Ранее в 1/16 финала Игр пробились Элина Свитолина и Марта Костюк, а Ангелина Калинина отказалась от участия из-за болезни.

В следующем круге Даяна встретится с колумбийкой Камилой Осорио Серрано. Матч предварительно состоится 29 июля.

Отметим, Даяна Ястремская во второй раз в карьере принимает участие на Олимпиаде. На Играх 2020 в Токио украинка уступила Лейле Фернандес уже на старте соревнований.

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