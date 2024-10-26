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Олег Кипер хочет стать главой Ассоциации футбола Одесской области?

Олег Кипер хочет стать главой Ассоциации футбола Одесской области?

В распоряжении редакции “Одесской Жизни” оказались снимки брошюры с программой претендента на должность руководителя Одесской областной футбольной ассоциации Олега Кипера. Сегодня же, 26 октября, должна пройти конференция этой организации.

Мы не беремся утверждать с полной уверенностью, но, похоже, руководитель Одесской областной военной администрации хочет также возглавить и областную футбольную ассоциацию.

По крайней мере, на снимках, которые есть в распоряжении нашего издания, сфотографирована брошюра кандидата на эту спортивную должность, имя и фамилия которого полностью совпадают с именем и фамилией руководителя области. Указан и год — 2024.

программа кипера

Украинские чиновники часто стремятся возглавлять те или иные официальные спортивные организации. Эта своеобразная мода и знак престижа в среди представителей власти, которая возникла во времена президентства Леонида Кучмы и  полным цветом расцвела во времена президента Януковича.

Но в условиях продолжающейся войны такие амбиции чиновника, возглавляющего прифронтовую область, которую почти ежедневно обстреливает россия, которая является стратегическим транспортным узлом, вызывают вопросы. Действительно, стоит ли тратить время и усилия руководителя региона в такой ситуации на что-то другое, кроме выполнения его непосредственных обязанностей?

Что касается спортивных ассоциаций, им такая коллаборация с чиновниками выгодна, так как спортивные деятели рассчитывают на преференции и дополнительное финансирование со стороны представителей власти.

Кстати, как раз сегодня, 26 октября, должна пройти конференция Одесской областной футбольной ассоциации. Возможно, на ней и выберут нового руководителя — Олега Кипера.

“Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией, и когда появится новая информация по этой теме, мы обязательно сообщим своим читателям.

Напомним также, что мэр Одессы Геннадий Труханов получил недавно странную медаль и угодил в этой связи в скандал.

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