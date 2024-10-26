Мэр Одессы Труханов получил медаль и угодил в скандал (фото, видео)

Награждение и скандал

На внеочередной сессии Одесского городского совета заместитель командира бригада Национальной гвардии «Спартан» Андрей Косяченко вручил медаль «За верность украинскому народу» главе города, отметив весомый вклад одесской громады в поддержку защитников Украины, в том числе и этой бригады.

Благодаря вашим усилиям мы смогли улучшить материально-техническое обеспечение и получить необходимые ресурсы для выполнения служебных обязанностей

— подчеркнул во время церемонии Андрей Косяченко.

К медали добавился еще и символический подарок от военных – тубус от снаряда артиллерийской установки «Богдана».

В то же время активисты и общественные деятели, которые критически относятся к деятельности главы города, возмутились фактом награждения и напоминили о ряде противоречивых решений и открытых против мэра уголовных дел.

Так, блоггер Сергей Стерненко, комментируя награждение Труханова снова рассказал о том, что тот является гражданином россии (это не доказано, — ред.), обратился в ЮНЕСКО в защиту памятника Пушкину и является фигурантом уголовных дел.

Кроме заявления Стерненко, против награждения Геннадия Труханова высказались военнослужащие, общественный деятель Демьян Ганул и другие.

Медаль оказалась не настоящей

Событие прокомментировало руководство Национальной гвардии Украины. Через пресс-службу там заявили, что полученная Геннадием Трухановым медаль не является официальной наградой – ни государственной, ни ведомственной.

В заявлении говорится:

Национальная гвардия не награждала городского главу Одессы. Сегодня в социальных сетях появилась информация о награждении одесского городского головы знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии. Отмечаем, что этот знак не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью). Инициатива по этому поводу принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.

И действительно, если рассмотреть полученную Трухановым награду, можно увидеть, что она совпадает дизайном со знаком, свободно продающимся в сувенирных и интернет-магазинах по цене от 600 гривен.

Отметим, что это уже не первая награда Труханову от военных за последнее время. Ранее городской голова Одессы получил орден «За службу и доблесть» от бывшего командующего Объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля.

Тогда это событие также завершилось скандалом – во время критической ситуации на фронте Содоль отдыхал в Одессе, были опубликованы фотографии, на которых он употребляет алкоголь. За это генерал был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Мемы о медали Труханова

Украинское интернет-сообщество отреагировало на награждение мэра Одессы не только возмущением, но и с юмором. Общественность сразу создала большое число шуток и мемов по этому поводу.