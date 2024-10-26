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Олег Кіпер хоче стати головою Асоціації футболу Одеської області?

Олег Кіпер хоче стати головою Асоціації футболу Одеської області?

У розпорядженні редакції “Одеського життя” опинилися знімки брошури з програмою претендента на посаду керівника Одеської обласної футбольної асоціації Олега Кіпера. Сьогодні ж, 26 жовтня, має відбутися конференція цієї організації.

Ми не беремося стверджувати з повною впевненістю, але, схоже, керівник Одеської обласної військової адміністрації хоче також очолити і обласну футбольну асоціацію.

Принаймні, на знімках, які є у розпорядженні нашого видання, сфотографовано брошуру кандидата на цю спортивну посаду, ім’я та прізвище якого повністю збігаються з ім’ям та прізвищем керівника області. Зазначено і рік – 2024.

програма кіпера

Українські чиновники часто прагнуть очолювати ті чи інші офіційні спортивні організації. Ця своєрідна мода та знак престижу серед представників влади, яка виникла за часів президентства Леоніда Кучми і розквітла за часів президента Віктора Януковича.

Але в умовах війни такі амбіції чиновника, який очолює прифронтову область, яку майже щодня обстрілює росія, яка є стратегічним транспортним вузлом, викликають питання. Справді, чи варто витрачати час та зусилля керівника регіону в такій ситуації на щось інше, крім виконання його безпосередніх обов’язків?

Що стосується спортивних асоціацій, їм така колаборація з чиновниками вигідна, оскільки спортивні діячі розраховують на преференції та додаткове фінансування з боку представників влади.

До речі, саме сьогодні, 26 жовтня, має відбутися конференція Одеської обласної футбольної асоціації. Можливо, на ній і оберуть нового керівника – Олега Кіпера.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією, і коли з’явиться нова інформація на цю тему, ми обов’язково повідомимо своїх читачів.

Нагадаємо також, що мер Одеси – Геннадій Труханов отримав нещодавно дивну медаль і потрапив у зв’язку з цим до скандалу.

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